 أمانة الجوف تُنهي أعمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز | صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة الجوف تُنهي أعمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز

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أمانة الجوف تُنهي أعمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز

تواصل – سعود الخالد:

أنجزت أمانة منطقة الجوف أعمال إنارة، 9,35 كم  بطريق الأمير عبد الإله بن عبد العزيز (الاقليمي) الطريق الرابط بين مدخل سكاكا الجنوبي ومدخل سكاكا الشمالي.

وأوضح أمين منطقة الجوف م . عجب بن عبدالله القحطاني أنه تم الانتهاء من إنارة  طريق الامير عبداللإله، بعد أن تم تنفيذ انارة الطريق بمواصفات عالميه شملت تركيب ابراج الإنارة بعدد ١٤٠ برج  وارتفاع ٢٠مترعلى كل برج أربع وحدات إنارة بقدرة ١٠٠٠ وات.

ونوه القحطاني أن أمانة الجوف حريصة على إنارة  الطرق بمنطقة الجوف ، لتكتمل منظومة إنارة الطرق الرئيسيه بالمدينه منوه إلى ان اعمال فرق الصيانة التابعة للامانة تسير وفقاً لخطة تأهيل الإناره للشوارع الرئيسيه لشارع الملك سلمان وشارع الأمير نايف وشارع الأمير سلطان وشارع الإمام محمد بن سعود وشارع الإمير عبد الرحمن السديري.

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