بريدة.. جمعية «عون» الخيرية تقيم احتفالاً بحضور 300 يتيم

تواصل – راضي الزويد:

أقامت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية “عون” ببريدة احتفالاً كبيراً بحضور أكثر من ٣٠٠ يتيم ويتيمة ترعاهم الجمعية.

وأقيم الاحتفال في القاعة الذهبية بالجمعية وسط حضور رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية عون النسائية وعدد كبير من سيدات المجتمع والإعلاميات بالمنطقة، حيث تضمن العديد من الفقرات الترفيهية للأيتام وتوزيع الهدايا من قبل رئيسة مجلس إدارة الجمعية.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، لؤلؤة بنت سليمان النغيمشي، أن الجمعية لا تكتفي بالدعم المادي فقط، فهي أيضاً تقدم للأيتام واليتيمات برامج تعليمية وترفيهية مع مختصين ومختصات في هذا المجال.