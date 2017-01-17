 إحباط تهريب 850 جراماً هيروين داخل أحشاء مسافر | صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط تهريب 850 جراماً هيروين داخل أحشاء مسافر

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إحباط تهريب 850 جراماً هيروين داخل أحشاء مسافر

تواصل – الرياض:

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، محاولة تهريب (850) جراماً من مادة الهيروين المخدرة، كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وأوضح مدير عام الجمرك سلطان الفهيد، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على 110 كبسولات تحتوي جميعها على مادة “الهيروين” المخدرة، وجرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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