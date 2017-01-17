 مالك الأحمد: السينما سبيل الصهاينة لخداع العالم بخرافات تاريخية | صحيفة تواصل الالكترونية

مالك الأحمد: السينما سبيل الصهاينة لخداع العالم بخرافات تاريخية

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مالك الأحمد: السينما سبيل الصهاينة لخداع العالم بخرافات تاريخية

تواصل – سعود الخالد:

قال الكاتب مالك الأحمد ‘‘إن الصهاينة استغلوا السينما لخداع العالم بالخرافات التاريخية، لخدمة قضاياهم المزعومة وإثبات أحقيتهم في أرض فلسطين‘‘.

وأوضح الأحمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘، أن السينما الصهيونية، سينما عقائدية تعتمد القصص التوراتية وتوظفها بشكل مبالغ فيه، مع اللعب علي وتر النزعة الدينية كما في فيلم ‘‘إستير والملك‘‘.

وتابع الأحمد، كما تعتمد السينما الصهيونية، علي تمجيد البطل اليهودي وأنه صاحب بطولات خارقة، بينما تظهر الفلسطيني والعربي بصفة عامة، بأنه إنسان قاتل شهواني شرير، مع إبراز اليهود أنهم شعب الله المختار وإظهار المظلومية التي تعرضوا لها في أوروبا لنيل التعاطف من الغرب.

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