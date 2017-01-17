«تويتر» تختبر طريقة جديدة لعرض التغريدات على شكل مخطط زمني

تواصل – وكالات:

اختبر تويتر، تصميماً جديداً لعرض اللحظات ضمن تطبيقه، بحيث تعرض التغريدات المضمنة على شكل مخطط زمني بدلاً من التقليب والانتقال، فيما بينها كما هو الحال الآن.

وحالياً تعرض اللحظات على شكل تغريدة في كل شاشة، ويتم الانتقال بينها، كالانتقال بين صفحات كتاب، لكن التصميم الجديد يعرض التغريدات مرتبة فوق بعضها وفق الترتيب الزمني بحيث لا يختلف عن طريقة عرض التغريدات في المخطط الزمني العادي.

بما أن الشكل الجديد مجرد اختبار، فهو ظهر لعينة صغيرة من المستخدمين، لكن لا يوجد ما يؤكد أنها ستعتمده في النهاية، لذا لا داعي للذعر لو رأيت أنه لم تعد اللحظات مميزة بتصميمها عن التغريدات، فهي بالنهاية مجرد تجميع لعدة تغريدات حول موضوع معين أو علاقة ما، سواء كانت بتصميم أجمل عرضها بصفحة مستقلة لكل تغريدة مع صورة كبيرة، أو عرضها جميعاً في صفحة واحدة.

كانت تويتر، قد أطلقت ميزة اللحظات قبل عامين، وأتاحتها بالبداية لعدد محدود من الصفحات الكبرى، مثل ‘‘ناسا‘‘ و‘‘نيويورك تايمز‘‘ قبل أن توسعها لاحقاً إلى عدد أكبر من المواقع، وبعدها لتشمل حتى الحسابات الفردية العادية.