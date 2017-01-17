قوات ايرانية تهاجم الباعة الجائلين في «الأحواز» وتعتقل العشرات (صور)

تواصل – وكالات:

هاجمت عشرات السيارات التابعة لقوات الأمن الفارسي وبلدية مدينة الأحواز العاصمة الباعة الجائلين من أبناء الأحواز، من أصحاب البسطات، صباح اليوم السبت، واعتقلت عدداً منهم.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن العشرات من عناصر بلدية مدينة الأحوازيين يساندهم العشرات من قوات الأمن والشرطة هاجموا أصحاب البسطات المجتمعين في سوق شعبي بمحاذاة الطريق الدولي الرابط بين مدينتي الأحواز العاصمة والمحمرة.

وأضافت المصادر أن عناصر الأمن الفارسي قاموا بجمع البسطات واعتقال أكثر من عشرة من أصحابها ونقلهم إلى مراكز الأمن، ولا تزال هوية المواطنين الأحوازيين الذين تم اعتقالهم حتى هذه اللحظة غير معروفة نتيجة شحة المعلومات في هذا الشأن.

ونشر ناشطون أحوازيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور لقوات الأمن الإيرانية وهي تعتقل هؤلاء المواطنين الأحوازيين وتقتادهم عنوة داخل سياراتها عبر الضرب بالهراوات.

يذكر أن هؤلاء المواطنين الأحوازيين العاطلين عن العمل، يضطرون لتوفير لقمة عيش لعوائلهم من خلال العمل في بيع الفواكه والدواجن والسمك في الأسواق الشعبية ولكن قوات الاحتلال دائماً ما تقوم بالتضييق عليهم من خلال إزالة بسطاتهم أو اعتقالهم والزج بهم في غياهب السجون.