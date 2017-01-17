محلل سياسي: الخلاف قادم لا محالة بين روسيا وإيران في سوريا (فيديو)

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكد العميد أحمد رحال، المحلل السياسي والاستراتيجي، مساء اليوم السبت، أنه يوجد تباين كبير بين الأجندتين الروسية والإيرانية في سوريا، مؤكداً أن مفاوضات “آستانة” المرتقبة ستظهر ذلك.

وأوضح “رحال” في حديث مع قناة “الإخبارية” أن أجندة إيران في سوريا تعتمد على الطائفية ونشر التشيع واحتلال أراضي الغير وتنفيذ مخطط الهلال الشيعي، بينما تبحث عن مصالح سياسية واقتصادية في سوريا.

وأكد رحال أن الخلاف بين روسيا وإيران قادم لا محالة، موضحا أن إيران عرقلت الهدنة وخروج المدنيين من حلب عبر مليشيات النجباء ومليشيا حزب الله، موضحا أن هذا الخلاف قد يتمدد داخل الأراضي السورية.