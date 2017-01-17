اليمن.. الجيش يحرر مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين في «نهم»

تواصل – واس:

حرّر الجيش اليمني، اليوم السبت، مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء، من قبضة الانقلابيين، ووفقاً لبيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير العديد من المناطق بعد معارك مستمرة تخوضها ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع بتغطية جوية من طيران التحالف العربي.

ونقل المركز عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة قوله إن وحدات الجيش تمكنت، اليوم، من تحرير منطقة الصافح الأبيض الذي يمتد لأكثر من 4 كيلومترات، شمال قرية ضبوعة، في جبهة الميمنة بمديرية نهم.

وأضاف المصدر أن قواته تواصل التقدم نحو قرية ضبوعة، في ظل معارك مستمرة وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر كبيرة، وقطع طرق الإمداد عنها.