بالفيديو.. رجل مرور يساعد وافداً تعطلت سيارته وسط الطريق

تواصل – أحمد الحربي:

أظهر مقطع فيديو متداول قيام أحد رجال المرور بالمدينة المنورة بمساعدة صاحب سيارة من الجنسيات العربية تعطلت سيارته عند إشارة مرور وقاما بدفعها وإخراجها إلى خارج الطريق العام.

وتعود تفاصيل المقطع الذي التقطه احد المواطنين أمام إشارة شارع سلطانة في المدينة المنورة، حيث قام رجل الأمن بالتطوع لمساعدة صاحب السيارة في دفعها إلى خارج الطريق العام، حتى لا تعيق حركة المرور.

ونال مقطع فيديو استحسان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ما قام به رجل المرور من عمل، وأشادوا بما قام به من مساعدة لصاحب السيارة، وقيامه بعمله على أكمل وجه.