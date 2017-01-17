3 مليارات خلال عام.. التحويلات من المملكة الأعلى بين العمالة البنجلاديشية

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كشف وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي ببنجلاديش “نور الإسلام” عن أن بلاده استقبلت أكبر تحويلات قادمة من العمالة في الخارج من المملكة العام الماضي، وبلغت مليارين و989 مليون دولار، في حين أن تحويلات العمالة من الإمارات حلت في المرتبة الثانية وبلغت مليارين و535 مليون دولار.

وأشارت صحيفة “بروثوم- ألو” البنجلاديشية إلى أن أعداد العمالة زادت العام الماضي بنسبة 36.31% مقارنة بـ2015م، لكن تدفق التحويلات تراجع بنسبة 10.87%.

واعتبرت وزارة “رعاية المغتربين” أن السبب في تراجع التحويلات يعود إلى عدة أسباب من بينها تحويل الأموال من خلال طرق غير مشروعة فضلا عن انخفاض أسعار النفط في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن التحويلات التي وصلت إلى بنجلاديش بلغت العام الماضي 13.61 مليار دولار، في حين أن التحويلات بلغت في 2015م نحو 15.27 مليار دولار.

وتوقع “نور الإسلام” ارتفاع التحويلات التي تتدفق على بنجلاديش إذا توقفت عمليات تحويل الأموال عبر الطرق غير الشرعية.

ووفقاً لبعض المحللين فإن زيادة الرسوم السنوية وتكاليف الإقامة بالمملكة وماليزيا أدت لتراجع تدفق التحويلات.