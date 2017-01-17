 المرابطون يدمرون عربة للانقلابيين على الشريط الحدودي | صحيفة تواصل الالكترونية

المرابطون يدمرون عربة للانقلابيين على الشريط الحدودي

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المرابطون يدمرون عربة للانقلابيين على الشريط الحدودي

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أكد القائد الميداني المقدم سعد القحطاني، أن القوات المرابطة في الحد الجنوبي، تمكنت من دحر الانقلابيين على الشريط الحدودي الذي بات مقبرة لكل عدو يحاول المساس بحدود المملكة.

وأضاف القحطاني، أنه تم تدمير عربة للانقلابيين -قبل قليل- على الشريط الحدودي، ورد المعتدين الذي حاولوا اختراق الحدود، التي تعد خطاً أحمر، يتم التعامل مع من يريد تجاوزه بكل حسم وقوة.

وأضاف القحطاني، أن جنودنا على أتم استعداد لمثل هذه المهمات، كما أن كثيراً من المصابين عادوا لميدان العز والبطولات، مؤكدا أن الوطن يستحق التضحيات لأجله.

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