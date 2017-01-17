 «الشؤون البلدية»: دراسة لحل مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشؤون البلدية»: دراسة لحل مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى

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«الشؤون البلدية»: دراسة لحل مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى
وزارة الشؤون البلدية والقروية

تواصل ـ واس:

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة بما يدعم برامج التنمية العمرانية، ويوفر متطلباتها من مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة، من بينها دراسة لحل مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى.

وأوضحت الوزارة، أنها أعدت خلال العام الجاري 1438هـ، نظام التخطيط العمراني، الذي يهدف إلى توحيد وتنظيم العملية التخطيطية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات منها دراسات النطاق العمراني ودراسات أولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً.

وأعدت الوزارة، نطاق عمل لمشروع دراسة متكاملة عن مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى، وإعداد المخططات التفصيلية والتنفيذية لسواحل منطقتي عسير ونجران، واعتماد مشروع المعايير التخطيطية للخدمات الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة، مما كان له أطيب الأثر في تقليص فترة اعتماد المخططات الخاصة الواقعة داخل النطاق العمراني خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب، من خلال إنشاء وحدات مركزية لاعتماد المخططات، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب متابعة نظام اعتماد المخططات آلياً.

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