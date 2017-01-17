 مواطن يدرس مع أبنائه بمدرسة واحدة في مكة | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يدرس مع أبنائه بمدرسة واحدة في مكة

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مواطن يدرس مع أبنائه بمدرسة واحدة في مكة

تواصل ـ مكة المكرمة:

فوجئ المعلمون والطلاب بالمدرسة الليلية السابعة بثانوية أم سيرين بمحافظة بحرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أن زميلهم الطالب بالمدرسة المواطن علي عبدالله هزازي لديه 5 أبناء يدرسون في ذات المدرسة.

ولم يتمكن المواطن هزازي، من إكمال تعليمه في الصغر لظروف خاصة به، فالتحق بالمدرسة الليلية ليدرس جنباً إلى جنب مع أبنائه الخمسة في ذات المدرسة، وليجلس معهم في نفس قاعة الاختبارات، وفقا لـ”المدينة”.

وسجّل مدير عام إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة زيارة لأسرة المواطن هزازي في منزلهم، وهنأ المواطن على حرصه لإكمال تعليمه، مشجعاً إياه وأبناءه على مواصلة الاجتهاد والنجاح.

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