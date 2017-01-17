المدينة.. سجن وجلد 3 مواطنين لتعاطيهم المخدرات وإخفاء جثة وافد

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قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، بسجن وجلد ثلاثة مواطنين ومنعهم من السفر لتعاطيهم المخدرات، وتخلص أحدهم من جثة وافد كان قد تعاطى كمية زائدة من المخدرات، برميها في أحد الشوارع بالمدينة بعد اجتماعهم على مفسدة تعاطي الهيروين، حيث أثبتت التحقيقات وتحليل دماء الوافد أنهم كانوا يتعاطون الهيروين في منزل المتهم الأول.

وحُكم على المتهم الأول بالسجن لمدة شهرين، والجلد 150 جلدة متفرقة على فترتين يفصل بينهما شهر، لقاء الاجتماع على مفسدة مع المتوفى، والسجن عاماً مع 300 جلدة متفرقة على أربع فترات يفصل بينها شهر، لقاء الشروع في إخفاء جثمان المتوفى بقصد تضليل العدالة، وجلده 75 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الهيروين، وإدانته بقيادة المركبة تحت تأثير المخدر، وعقابه على ذلك راجع للجهة المختصة، ومنعه من السفر عامين.

وصُرف النظر عن دعوى المدعي العام نظير تستره على شركائه في إخفاء جثمان المتوفى وتستره على مصدر المخدرات لعدم وجود البينة الدالة على التهم، وفقاً لـ‘‘مكة‘‘.

وتلقى المتهمين الثاني والثالث، أحكاماً بالسجن ستة أشهر والجلد 75 جلدة دفعة واحدة لتعاطيهما الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وتعدد سوابقهما، ومنعهما من السفر عامين.