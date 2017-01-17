«الغانم» طفل قطري مُعاق يطوف حول الكعبة على يديه (فيديو وصور)

تواصل ـ الرياض:

تمكّن الشاب القطري غانم المفتاح، المولود بدون أطراف سفلية، من تحقيق حلمه بأداء العمرة والطواف حول الكعبة على يديه، وتقبيل الحجر الأسود دون استخدام كرسي متحرك.

كان المفتاح، قد أعلن عن حلمه بالطواف على يديه حول الكعبة المشرفة، فحوّل الأمير سلطان بن سلمان حلم الشاب لحقيقة، وذلك باستضافته هو وأسرته لأداء مناسك العمرة، موجهاً بتوفير السبل التي تمكّنه من الطواف حول الكعبة على يديه.

وأظهرت مجموعة، من الصور ومقاطع الفيديو الشاب غانم، وهو يقبل الحجر الأسود ويطوف حول الكعبة على يديه، وسط حراسة رجال الأمن لحمايته من الازدحام والتدافع، فيما قابله الشيخ ماهر المعيقلي في صحن الطواف وصافحه وقبل رأسه ودعا له، مؤكداً له أنه حينما علم بوجوده جاء ليسلم عليه.

واشتهر المفتاح بأنه قاهر الإعاقة، بفضل مساعدة أسرته خاصة والدته، ما مكّنه من الاشتراك في عدد من البطولات الرياضية الخاصة بالمعاقين، وأصبح من الناشطين اجتماعياً، حيث أنشأ جمعية لتوفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من الفقراء، وغير ذلك من مشاركاته في الأنشطة والأعمال الخيرية.