أمير الرياض يمازح مريضاً ويوجه بعلاجه في مدينة الأمير سلطان (فيديو)

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

وجّه سمو أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، بنقل أحد المرضى الشباب من مستشفى محافظة ثادق إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية لمزيد من العناية الطبية، وذلك بعد أن استمع سموه إلى قصته ومازحه ضمن جولته في المستشفى مؤخرا.

وأظهر مقطع فيديو أمير الرياض وهو يمازح الشاب الذي قضى 15 عاماً في المستشفى، بعد أن طلب من مرافقيه تركه لوحدهما وقام سموه بتسجيل عنوان الشاب ورقم جواله، ووعده خيرا.

وقال عضو هيئة الصحفيين المستشار الإعلامي، خالد الزيدان، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “إن سمو الأمير وجه بنقل الشاب إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية لمزيد من العناية الطبية”.