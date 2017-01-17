 تدمير كامل لـ 30% من «حلب» الشرقيّة ومطالب بإعلانها «منطقة كوارث» | صحيفة تواصل الالكترونية

تدمير كامل لـ 30% من «حلب» الشرقيّة ومطالب بإعلانها «منطقة كوارث»

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تدمير كامل لـ 30% من «حلب» الشرقيّة ومطالب بإعلانها «منطقة كوارث»

تواصل ـ وكالات:

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” عن تدمير 30% من حلب الشرقيّة بالكامل، وتضرر الباقي منها بشكل كبير.

وأجرت المنظمة الأممية مهمة طارئة في مدينة حلب، في الفترة الممتدة بين  “16” و”19″ يناير الجاري، للوقوف على الأضرار التي طالت المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي، ورصدت أضرارًا بالغة في المسجد الأموي الكبير وقلعة حلب ومبانٍ تاريخية أخرى.

والتقى مبعوثون من المنظمة الدولية أعضاءً في المجلس المحلي لمدينة حلب ومنظمات غير حكومية، فيما أكّد مسؤولو المنظمة الأممية ضرورة إعلان المدينة التاريخية “منطقة كوارث”.

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