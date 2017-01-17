الباحة.. «بر ناوان» تدعم الشباب المقبل الزواج بـ10 آلاف ريال (صور)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أقامت جمعية البر الخيرية بناوان، التابعة لمنطقة الباحة، بالشراكة مع جمعية معين للتنمية الأسرية بالباحة دورة تدريبية وتثقيفية للشباب المقبلين على الزواج، استمرت ثلاثة أيام وحضرها ثلاثون شاباً من مركز ناوان والقرى التابعة له.

وقال رئيس جمعية معين للتنمية الأسرية بالباحة الدكتور عبدالله الباقي ‘‘إن القيادة الحكيمة تدعم هذه الدورات وتشجعها‘‘ داعياً جميع الشباب المقبلين على الزواج، الحضور لمثل هذه الدورات لأنها تعتبر سدا منيعا في حماية الأسرة من التفكك‘‘.

من جانبه، أكد رئيس جمعية ناوان الشيخ عبدالرحمن الشدوي، أهمية الدورات التدريبية للشباب المقبلين على الزواج، لما لها من إثر في استقرار الحياة الزوجية واستمرارها، كما ثمّن دور جمعية معين للتنمية الأسرية بالباحة في حرصها على إقامة هذه الدورات بالشراكة مع جمعيات المنطقة.

وفي ختام الدورة، أقامت جمعية ناوان حفل تكريم واستعراض لأنشطتها، حضره رئيس مركز ناوان وجمع من المواطنين، وقدمت الجمعية، دعماً للشباب المقبل على الزواج ممن حضر الدورة، عبارة عن شيك بعشرة آلاف ريال.