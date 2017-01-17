المدينة.. إحباط تهريب كيلو جرام من مادة «الميثامفيتامين» المخدرة (صور)

تواصل ـ سعود الخالد:

أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، محاولة تهريب 975 جراماً من مادة ‘‘الميثامفيتامين‘‘ المخدرة، كانت مخبأة داخل حقيبة خاصة بأحد المسافرين.

وأوضح فيصل الدباغ مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بالراكب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها على حافظة طعام، تحوي 975 جراماً من مادة ‘‘الميثامفيتامين‘‘ المخدرة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك المطار، أن مادة ‘‘الميثامفيتامين‘‘ واحدة من المواد الكيميائية المخدرة التي يمنع دخولها المملكة، لخطورتها على صحة الفرد، وتسببها في الإدمان.

وأكد الدباغ، أن الجمارك حريصة كل الحرص، على منع دخول مثل هذه المحظورات وغيرها، في سبيل حماية الوطن والمواطن، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاحات المتواصلة والمتميزة التي تُحققها المنافذ الجمركية في هذا المجال.

