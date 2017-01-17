بينهم امرأة.. 20 محكوماً و 19 موقوفاً من أبناء المملكة في سجون الأردن

تواصل ـ وكالات:

أوضح المتحدث الرسمي في سفارة خادم الحرمين لدى الأردن عبدالسلام العنزي، أنهم يتابعون باهتمام عدد الحالات التي تقبع في سجون المملكة الأردنية، والذين يبلغ عددهم 39 سجيناً بينهم امرأة واحدة، عدد المحكومين منهم 20 سجيناً، والموقوفين 19، وأغلب الاتهامات الموجهة إليهم مرتبطة بالمخدرات والتهريب.

وأكد العنزي، أن السفارة تقوم بمتابعة دورية للسجناء بناء على توجيه ومتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وذلك من خلال الزيارات الخاصة للاطلاع على أوضاعهم، والسؤال عن احتياجاتهم ومحاولة تأمين متطلباتهم، إضافة إلى تزويد المحكومين منهم بإعاشة وكسوة سنوية لتغطية احتياجاتهم، وفقا لصحيفة ‘‘الرياض‘‘.

وأشار إلى أن حالة السجناء الصحية في سجون الأردن بشكل عام جيدة، وعند تعرض أحدهم لعارض صحي تقوم السفارة بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي السجن بمتابعة الحالة والاطمئنان على صحته.

ولفت بأن هناك اتفاقيات بين البلدين الشقيقين لتبادل السجناء، وتم تفعليها مؤخراً بتبادل ثمانية سجناء بين المملكة والأردن بينهم ثلاثة سجناء أردنيين، وخمسة مواطنين سجناء محكومين في قضايا سالبة للحرية.