«خيركم» وجامعة جدة يوقعان مذكرة تعاون لرعاية واستقطاب حفظة القرآن

تواصل – نايف الحربي:

وقعت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن، وجامعة جدة، مذكرة تفاهم لتطوير منظومة متكاملة لرعاية وبناء الكفاءات الوطنية الموهوبة والمبدعة، وذلك في إطار اهتمام المملكة بالعناية بكتاب الله ونشر علومه.

الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، ومدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح مشاط، جاءت حرصاً على تحقيق التعاون واستقطاب ورعاية الموهوبين من حفظة القرآن، واقامة وتفعيل برامج مخصصة لهم اثناء دراستهم بالجامعة وتوفير استراتيجيات إثرائية للحفاظ.

ودعت المذكرة الطرفين، إلى التعاون في مجالات تدريب وتأهيل العاملين بتعليم القرآن وعلومه، وإدارة الحلقات ومراكز التحفيظ، وتبادل الخبرات والاستشارات في هذا الشأن، والتعاون في دعم الترجمة والبحوث العلمية المتعلقة بالقرآن وعلوم التفسير، وتنظيم فعاليات مشتركة ومسابقات قرآنية.

من جهته، أعرب حنفي، عن سعادته بتوقيع المذكرة مع جامعة جدة شاكراً لهم المساهمة في دعم برامج وانشطة حلقات القرآن الكريم ومخرجاتها من حفاظ القرآن، في حين أعرب الدكتور مشاط عن تشرف الجامعة بمشاركة خيركم رعاية الموهوبين من حفظة القرآن وسرعة استجابة الجمعية لتوقيع هذه الاتفاقية، التي ستكون ثمرتها جيل يشرف به هذا البلد المبارك.