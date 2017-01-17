 بمعاملات اليوم الواحد.. «العدل» تصدر 156 ألف صك خلال 8 أشهر | صحيفة تواصل الالكترونية

بمعاملات اليوم الواحد.. «العدل» تصدر 156 ألف صك خلال 8 أشهر

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بمعاملات اليوم الواحد.. «العدل» تصدر 156 ألف صك خلال 8 أشهر

تواصل ـ واس:

أصدرت كتابات العدل بالمملكة (156.342) صكاً وعقداً للأفراد والشركات، خلال الثمانية أشهر الماضية، وذلك منذ توجيه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لكتابات العدل في شعبان الماضي، باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى عدة خطوات ميسرة للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك.

وأكدت وزارة العدل، أن آلية الإفراغ التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة التي وجه بها وزير العدل، تعمل على سرعة إنهاء المعاملات تحقيقاً لتطبيق (إنهاء المعاملات في يوم واحد) حيث تستغرق من الوقت (10) دقائق فقط.

وأوضح تقرير صادر عن أعمال كتابات العدل، أن منطقة الرياض تصدّرت مناطق المملكة في إفراغ الصكوك بإجمالي بلغ (46.196) صكاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي (27.716) صكاً جرى إفراغها، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي صكوك مفرغة بلغت (26.807) صكوك خلال الفترة ذاتها، وجاءت بعدها بقية مناطق المملكة.

وحدد التوجيه السابق لوزير العدل خمس خطوات لإتمام إفراغ الصكوك تتمثل في إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الوطنية، ووجود وكالة سارية لا يتجاوز تاريخ صدورها خمس سنوات في حال المفرغ أو المفرغ إليه وكيلاً للبائع أو المشتري مع الملاحظة بأن تكون الوكالة مصدقة في حال كونها صادرة من خارج المملكة، وأن تكون القيمة المدفوعة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب مع إحضار إشعار بذلك).

وأشار التوجيه، إلى خمس خطوات أخرى في حالة توثيق عقود الشركات، وهي إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة، وإحضار السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وحضور الممثل النظامي المخول له البيع أو الشراء المنصوص عليها في العقد والنظام، إضافة إلى أن تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها، وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي.

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