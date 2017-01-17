 السبت المقبل.. انطلاق الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام | صحيفة تواصل الالكترونية

السبت المقبل.. انطلاق الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام

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السبت المقبل.. انطلاق الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت الإدارة العامة التوجيه والإرشاد، عن تنظيم الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام، تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

جدير بالذكر، أن الدورة العلمية، تشهد كل عام إقبالاً كبيراً من طلاب العلم الشرعي الوافدين إلى المسجد الحرام من كل حدب وصوب، للنهل من معين العلم الصافي، وإرواءً لظمأ المعرفة المتقد في روح الشباب الذين تسمو بهم الأمة الإسلامية.

وتقام الدورة ابتداءً من يوم من يوم السبت الموافق (30 / 04 / 1438هـ) إلى يوم الخميس الموافق (05 / 05 / 1438هـ وذلك بكرسي الدورات العلمية في باب الملك فهد الدور العلمي رقم (79).

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