 «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار وغيوم على وسط وشرق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار وغيوم على وسط وشرق المملكة

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«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار وغيوم على وسط وشرق المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على وسط وشرق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، كما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية، وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، فيما يتكوّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية وعلى الأجزاء الغربية لمنطقة الحدود الشمالية.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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