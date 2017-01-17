جدة.. إرهابيان يفجران نفسيهما بعد محاصرة الأمن لهما بحي الحرازات

تواصل – جدة:

حاصرت الأجهزة الأمنية مطلوبين أمنيين، فجر اليوم السبت، بحي الحرازات في محافظة جدة، حيث انتهت العملية بعد تضييق الخناق عليهما، بمقتلهما بعد إقدامهما على تفجير نفسيهما.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية حاصرت موقعا تحصن فيه إرهابيون، حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الذين تعاملوا مع الموقف بكل حزم.

وتكللت العملية بفضل الله بالنجاح بعد مقتل اثنين من الإرهابيين أقدما على تفجير نفسيهما بأحزمة ناسفة.

ومن المتوقع، أن تصدر وزارة الداخلية بيانا تفصيليا عن الحادثة في وقت لاحق، وستوافيكم “تواصل” بالتفاصيل حال ورودها.



