 جازان.. إخلاء مستشفى الحرث العام بعد احتراق وحدة التكييف (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

جازان.. إخلاء مستشفى الحرث العام بعد احتراق وحدة التكييف (صور)

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جازان.. إخلاء مستشفى الحرث العام بعد احتراق وحدة التكييف (صور)

تواصل – جازان:

باشرت فرق الدفاع المدني انبعاث الدخان بمستشفى الحرث العام جراء احتراق وحدة التكييف بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني، أنه ورد للدفاع المدني بلاغ يفيد بوقوع حادث حريق في مستشفى الحرث العام، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في وحدة تكييف على سطح المبنى وانتشار الدخان داخل المستشفى عبر قنوات التكييف.

وأكد الرائد القحطاني، السيطرة على الحريق من قبل الفرقة وطرد الدخان من المبنى وإخلاء الطاقم الطبي، مشيرا إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات – ولله الحمد-.

 

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