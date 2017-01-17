رئيس الأركان اليمني: ليس أمام الانقلابيين إلا الخضوع للشرعية

تواصل – واس:

قال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، إن صبر القوات المسلحة والشعب اليمني لن يطول وعلى الانقلابيين الخضوع للسلم والتوقف عن الدفع بأبناء اليمن الى المهالك.

وأضاف خلال زيارته الخطوط الأمامية للمقاتلين في جبهة نهم، بشرق العاصمة صنعاء “إن دماء شهداء الجيش في هذه المعركة الوطنية هي لحقن دماء بقية أبناء الشعب وأجياله المتعاقبة”.

واطلع رئيس الأركان على ما حققه منتسبو اللواء 310 من انتصارات كبيرة وتطهير جبال رشح وبادين وحلبان ودوه وعشرات التباب والجبال ودحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال اللواء المقدشي إن ضباط وأفراد اللواء 310 الذين قاتلوا في عمران، يحققون اليوم انتصارات عظيمة وسيصلون مع زملائهم من بقية الألوية والوحدات إلى صنعاء وعمران وصعدة قريبًا.