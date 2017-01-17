 رئيس الأركان اليمني: ليس أمام الانقلابيين إلا الخضوع للشرعية | صحيفة تواصل الالكترونية

رئيس الأركان اليمني: ليس أمام الانقلابيين إلا الخضوع للشرعية

0
رئيس الأركان اليمني: ليس أمام الانقلابيين إلا الخضوع للشرعية

تواصل – واس:
قال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، إن صبر القوات المسلحة والشعب اليمني لن يطول وعلى الانقلابيين الخضوع للسلم والتوقف عن الدفع بأبناء اليمن الى المهالك.

وأضاف خلال زيارته الخطوط الأمامية للمقاتلين في جبهة نهم، بشرق العاصمة صنعاء “إن دماء شهداء الجيش في هذه المعركة الوطنية هي لحقن دماء بقية أبناء الشعب وأجياله المتعاقبة”.

واطلع رئيس الأركان على ما حققه منتسبو اللواء 310 من انتصارات كبيرة وتطهير جبال رشح وبادين وحلبان ودوه وعشرات التباب والجبال ودحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال اللواء المقدشي إن ضباط وأفراد اللواء 310 الذين قاتلوا في عمران، يحققون اليوم انتصارات عظيمة وسيصلون مع زملائهم من بقية الألوية والوحدات إلى صنعاء وعمران وصعدة قريبًا.

شاهد ايضا

سفارة المملكة بالأردن: نتابع حالة 39 سجينًا سعوديًا بينهم امرأة

سفارة المملكة بالأردن: نتابع حالة 39 سجينًا سعوديًا بينهم امرأة

مصاب من أفراد الجيش اليمني يستعيد بصره بمستشفى عسير المركزي

مصاب من أفراد الجيش اليمني يستعيد بصره بمستشفى عسير المركزي

مصادر: اكتمال برمجة صرافات البنوك للعملة الجديدة خلال 6 أشهر

مصادر: اكتمال برمجة صرافات البنوك للعملة الجديدة خلال 6 أشهر

بعد تنصيبه رئيساً لأمريكا.. «ترامب»: سنمحو الإسلام المُتطرِِّف

بعد تنصيبه رئيساً لأمريكا.. «ترامب»: سنمحو الإسلام المُتطرِِّف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>