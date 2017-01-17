 القنفذة.. إغلاق مستودع ومصادرة أكثر من 30 طن دقيق مجهول المصدر (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

القنفذة.. إغلاق مستودع ومصادرة أكثر من 30 طن دقيق مجهول المصدر (صور)

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القنفذة.. إغلاق مستودع ومصادرة أكثر من 30 طن دقيق مجهول المصدر (صور)

تواصل – هيازع الربعي:

كشف المتحدث الرسمي لبلدية القوز بالقنفذة، خليل الشيخي، عن إغلاق مستودعا مخالفا للأنظمة ومصادرة أكثر من 30 طن دقيق مغشوش.

وقال الشيخي، إن المداهمة جاءت نتيجة لورد بلاغ إلى قسم الطوارئ بالبلدية من مقيم يفيد بوجود مستودع شرق مدينة القوز بمحافظة القنفذة يقوم بإعادة تعبئة الدقيق وتزوير أكياسه، وطمعاً ورغبة في التربح الغير مشروع.

وبحسب الشيخي، فقد وجه رئيس بلدية القوز المهندس إبراهيم بن محمد الفقيه المراقبين المختصين وبمشاركة شرطة القوز سرعة مباشرة الموقع، وعليه تمت مداهمة الموقع، أمس، بمتابعة وإشراف من مساعد رئيس البلدية على خضر المقعدي.

وذكر أن المراقبين عند مداهمتهم للمستودع تبين أنه يقوم بتأمين كميات كبيرة من الدقيق وزن 45 كيلوجرام بلغت 700 كيس، ومن ثم يقوم بإعادة تعبئتها في أكياس لا تحمل بيانات وتواريخها مغلوطة وتغليفها بمكائن خياطة خاصة، وذلك بغرض التربح الغير مشروع.

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