3 عادات يومية تُسبب اضطرابات المعدة

تواصل – وكالات:

كشف تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” عن عادات يتبعها البعض بشكل يومي تؤدي إلى تهيج الأمعاء وتتسبب فى انتفاخ البطن والغازات والإمساك والإسهال.

ووفقا للتقرير تشمل العادات السيئة الآتي:

-الإفراط في تناول الطعام

فإذا كنت تفرط في تناول الطعام فهذا يؤدي إلى مشكلة في الأمعاء وصعوبة في هضم الطعام بشكل صحيح وينتهي الأمر بوجود مشاكل في الجهاز الهضمي وغازات وانتفاخ.

-قلة النوم

كما جاء في التقرير أن قلة النوم من العادات السيئة التي تتسبب في مشكلة بالهضم والأمعاء بسبب إفراز هرمونات التوتر التي بدورها تسبب تهيج بالأمعاء، وأيضا الإجهاد يؤثر على الأمعاء، فإذا كنت تعاني من ضغوط فيفرز بعض الهرمونات التي تؤثر على الأمعاء ويبطئ عمل الجهاز الهضمي.

-تناول المضادات الحيوية

وحسب التقرير إذا كنت تتناول المضادات الحيوية فإنها تعمل على قتل البكتيريا الصحية في الأمعاء وتسبب مشاكل عسر هضم، لذا للتأكد من صحة الأمعاء تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن.