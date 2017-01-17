 سفارة المملكة بالأردن: نتابع حالة 39 سجينًا سعوديًا بينهم امرأة | صحيفة تواصل الالكترونية

سفارة المملكة بالأردن: نتابع حالة 39 سجينًا سعوديًا بينهم امرأة

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سفارة المملكة بالأردن: نتابع حالة 39 سجينًا سعوديًا بينهم امرأة

تواصل – متابعات:

قال المتحدث الرسمي في سفارة خادم الحرمين لدى الأردن عبدالسلام العنزي: إن السفارة تتابع حالة 39 سجين سعودي بينهم امرأة واحدة يقبعون في سجون مختلفة بالأردن.

وأوضح العنزي أن عدد السجناء السعوديين “39” سجين بينهم امرأة واحدة، حيث بلغ عدد المحكومين منهم “20” سجينا، فيما بلغ عدد الموقفين “19” موقوفا، بحسب “الرياض”.

وأضاف أن أغلب القضايا المتهمين بها هي قضايا تتعلق بالمخدرات والتهريب ومواضيع أخرى، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات بين البلدين الشقيقين لتبادل السجناء والتي تم تفعليها مؤخراً بتبادل ثمانية سجناء بين المملكة والأردن بينهم ثلاثة سجناء أردنيين وخمسة سجناء سعوديين محكومين في قضايا سالبة للحرية.

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