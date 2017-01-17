الجواز السعودي في المركز الـ60 بين أقوى الجوازات في العالم

تواصل – وكالات:

تصدر الجواز الألماني قائمة أفضل وأقوى جوازات السفر في العالم للعام 2017م، بينما حل الجواز السعودي المركز رقم 60، وفق تصنيف أصدره موقع “Passport Index”.

واشتمل التصنيف على عدد الدول التي يتيح الجواز لحامله دخولها دون تأشيرة مسبقة، أو الحصول على التأشيرة بعد الوصول إلى مطاراتها، ويتيح جواز السفر الألماني لحامليه الدخول إلى 158 دولة دون تأشيرة مسبقة.

ووفقاً للتصنيف فقد حل الجوازان السويدي والسنغافوري ثانيين بالتساوي بـ157 دولة لحامليهما، وتمنح جوازات سفر كل من: الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، والنرويج، وبريطانيا، وأمريكا لحامليها دخول 156 دولة دون تأشيرة، وبذلك حلَّت في المركز الثالث.

وعربياً احتل جواز السفر الإماراتي المركز 28، حيث يتيح لحامله دخول 122 دولة دون تأشيرة، ويليه جواز السفر الكويتي في المركز الـ51، والقطري في المركز الـ52، ثم البحريني في المركز الـ56، والعُماني في المركز 58، والسعودي في المركز الـ60 بـ67 دولة بدون تأشيرة.