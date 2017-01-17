هكذا تحافظ «جوجل» على أمان متجر أندرويد

تواصل – وكالات:

كشفت شركة جوجل عن طريقة العمل المتبعة لديها لكي تحافظ على متجرها لنظام أندرويد المسمى جوجل بلاي Google Play خالياً من البرامج الضارة بقدر الإمكان، حيث يعمل مهندسو شركة جوجل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً؛ لضمان كون البرمجيات الخبيثة بعيدة عن نظام أندرويد ومتجر جوجل بلاي.

وتسمح طبيعة النظام المفتوحة المصدر للقراصنة بالعمل بشكل أكثر سهولة على صناعة وتقديم برمجيات ضارة للنظام التشغيلي ذي النظام الإيكولوجي البيئي المفتوح، بحيث يواجه نظام أندرويد برمجيات خبيثة أكثر بكثير بالمقارنة مع نظام أي أو إس iOS من شركة آبل.

ووفقاً لشركة جوجل فإنه يجري فحص كل تطبيق أندرويد على حدة للبحث عن الفيروسات، أو البرمجيات الخبيثة، أو التعليمات البرمجية الضارة التي يمكنها أن تتسبب بمشاكل أو أذى للمستخدمين.

وقد تصل بعض تلك البرمجيات الخبيثة بشكل أو بآخر إلى المتجر، أو أجهزة المستخدمين، إلا أن الشركة تعمل على مراقبة التطبيقات بعد أن يتم تثبيتها عن كثب، كما أنها تتابع الطريقة التي يتصرف بها التطبيق على الهاتف، بحيث تعمل على التأكد من عدم تعرض بيانات المستخدمين للخطر.

ويمكن لشركة جوجل، في حال قيام أحد التطبيقات بالتلاعب بالبرتوكولات الأمنية للهاتف وقطع الاتصال بين الهاتف وخوادم الشركة، مراقبة عدد الهواتف التي جرى قطع الاتصال بينها وبين الخادم، وتحديد فيما إذا كان هذا الانقطاع قد حدث بشكل متكرر بعد تثبيت التطبيق على هواتف مختلفة.

وتعمل الشركة، عند وصول عدد التطبيقات التي انقطعت عن الخوادم إلى حد معين، على إعادة النظر في التطبيق، وإعادة فحصه بشكل يدوي أكثر دقة للتأكد من أنه لا يحتوي على برمجيات خبيثة، ولا تعتبر هذه الطريقة الوحيدة التي تعمل من خلالها جوجل على التحقق من التطبيقات المزعجة، إلا أنها تعتبر واحدة من الطرق الأكثر فعالية.

وتشير الشركة إلى أنها تمكنت عبر هذه الطريقة من تحديد واكتشاف أكثر من 25 ألف تطبيق قد تسبب مشاكل للمستخدمين، وأن هذه التطبيقات تتبع جميعها لثلاث عائلات من البرامج الضارة هي Hummingbird، وGhost Push، وGooligan.