 خادم الحرمين يهنئ «ترامب» بمناسبة تنصيبه رئيساً لأمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

خادم الحرمين يهنئ «ترامب» بمناسبة تنصيبه رئيساً لأمريكا

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خادم الحرمين يهنئ «ترامب» بمناسبة تنصيبه رئيساً لأمريكا

تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

وأشاد حفظه الله بهذه المناسبة بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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