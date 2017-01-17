بعد تنصيبه رئيساً لأمريكا.. «ترامب»: سنمحو الإسلام المُتطرِِّف

تواصل ـ وكالات:

أدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة، في حفل أقيم بواشنطن حضره مئات الآلاف.

وقال ترامب، في كلمة مقتضبة خلال حفل تنصيبه: “إننا نشارك اليوم في جهد وطني لأجل إعادة بناء دولتنا.. سنواجه تحديات وصعوبات، لكننا سنقوم بهذه المهمة”.

وأضاف: “نحن لا نقوم فقط بتداول السلطة من حزب لآخر، ولكننا نقوم بتداول السلطة من العاصمة واشنطن، ونعطيها إلى الشعب”، معبراً في الوقت ذاته عن امتنانه للرئيس المنتهية ولايته على ما قام به خلال الفترة الماضية.

وتابع في خطاب التنصيب قائلاً: “سنعزز التحالفات القديمة، ونشكل تحالفات جديدة، ونوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف، الذي سنمحوه تماماً من على وجه الأرض” – على حد قوله -.

ويعتبر “ترامب” الرئيس الـ 45 في تاريخ أمريكا، ويأتي توليه للرئاسة خلفاً لنظيره المنتهية ولايته باراك أوباما.