وزير المالية لقناة أمريكية: المملكة في الاتجاه الصحيح (فيديو)

تواصل – سعود الخالد:

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن العصر الذي تمر به المملكة هو عصر الكفاءة الذي نبحث فيه عن نقاط قوتنا، والتأكد من استفادتنا الكاملة من ذلك، والنظر في سلوكنا كحكومة وشعب، مضيفاً أنه عصر نُعيد فيه النظر في طريقة إنفاقنا، ومعدل العائد وما ننفق منهُ.

جاء ذلك رداً على سؤال مذيع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية، الذي مفاده: هل هذا عصر التقشف؟ على هامش منتدى “دافوس” الاقتصادي الشهير.

حيث أوضح الجدعان أنَّ المملكة في الاتجاه الصحيح، مُدللاً على ذلك برؤية 2030 التي قال إنها خريطة استراتيجية واضحة جداً تُبيِّن ماذا نريد أن نكون.

وأكَّد ثقته بأن القوة الشرائية في المملكة ما زالت قوية جداً، مضيفاً: “نعم رأينا قليلاً من التراجع، لكنه يتجه نحو الاستقرار، وأعتقد بحلول 2017 سيعود للارتفاع مجدداً”.

من جانبه، علق الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، على تصريحات “الجدعان” قائلاً: “هناك سرعة فيما يتعلق بإعادة هيكلة أسعار الخدمات، وفيما يخص المواطن، وهناك بطء في الوزارات ينبغي أن لا نستمر عليه”.

وأضاف في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد: “دعم عجلة الاقتصاد في المملكة لن يحتاج إلى القدر البسيط المتمثل في حساب المواطن، ولكنه يحتاج لتيسير مالي، وطرح مشروعات، وإعادة هيكلة”.