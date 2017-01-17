انخفاض المعروض والطلب الصيني يرفعان النفط

تواصل ـ وكالات:

ارتفع النفط للجلسة الثانية، اليوم الجمعة، بدعم من توقعات بانخفاض إمدادات المعروض وتقارير تظهر طلباً قياسياً من الصين، غير أن الأسعار ظلَّت تحت ضغط جراء ارتفاع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتاً إلى 54.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 8 سنتات إلى 51.45 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن من المبكر جداً تقييم مدى التزام أعضاء “أوبك” بتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها، في حين هبطت مخزونات النفط التجارية بالدول المتقدمة في نوفمبر لرابع شهر على التوالي، ومن المتوقع انخفاضها أيضاً في ديسمبر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني، أن استهلاك مصافي البلاد من النفط الخام ارتفع 3.7% إلى 47.82 مليون طن، أو 11.26 مليون برميل يومياً، ليبلغ حجم الاستهلاك اليوم مستوى قياسياً جديداً.

وبلغ معدل استهلاك الخام أعلى مستوياته على الإطلاق أيضاً في العام الماضي بأكمله ليصل إلى 10.79 مليون برميل يومياً، بحسب “رويترز”.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.8 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي؛ بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي، وبلوغ الإقراض المصرفي مستويات قياسية؛ بما أعطاه دفعة مع دخوله في عام 2017 المتوقع أن يكون مضطرباً، غير أن ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة حدت من مكاسب الأسعار.