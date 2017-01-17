«تواصل» تسلط الضوء على أبرز المشاريع التطويرية بالمدينة المنورة

تواصل – أحمد الحربي:

تستعد المدينة المنورة لإعلانها عاصمة السياحة الإسلامية للعام 2017م، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده يوم غدٍ السبت الذي سيعرض من خلاله مشاريع كبرى.

“تواصل” تسلط الضوء على أبرز المشاريع التي تم اعتمادها، وجاري العمل على إنجازها بشأن مشروع العاصمة السياحية.

توسعة المسجد النبوي

يعد مشروع توسعة المسجد النبوي أبرز مشروعات العاصمة الإسلامية، وفق المرحلة الثانية والثالثة من الجهتين الشرقية والغربية، والذي يحظى بمتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.

ويهدف المشروع بعد توسعته بعد التنفيذ الكامل إلى استيعاب نحو 1.8 مليون مصلٍّ، كما يشمل المشروع استحداث 10 مآذن جديدة، وتنفيذ التوسعة من الجهة الشرقية على مساحة 100 ألف متر مربع، وتنفيذ القباب الزجاجية المتحركة والثابتة، ‏والتي تسمح بدخول الهواء ‏والإضاءة بطريقة هندسية حديثة إلى جانب تركيب السلالم الكهربائية في عدد من موقع التوسعة ‏وتنفيذ الدور ‏الثاني ليستوعب 180 ألف مصلٍّ، ‏كما تضمن مشروع تركيب المصاعد الكهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تنفيذ ‏المبنى الإضافي من الجهة الشرقية ‏على مساحة 82 ألف متر مربع.

درب السُّنَّة

يمثل مشروع “درب السُّنَّة”، إحياءً لسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، في المشي بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء للصلاة، الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق وهو “ممشى” يربط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ويبلغ طول مسار درب السُّنَّة حوالي 3 كيلومترات، وعرض 300 متر، بتكلفة قدرها نحو 10 مليارات ريال، وسيشهد الممر إنشاء المقاهي، ومواقع التسوق، ومواقع أخرى لتقديم مختلف الأطعمة، كما ستشهد المنطقة إنشاء الفنادق والأبراج السكنية.

قطار الحرمين

ويهدف مشروع قطار الحرمين السريع، للربط بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بمدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تم إنشاء محطة ركاب في كل من هذه المدن، وقد تم تصميم المحطات الأربع على أسس نموذجية ومنهجية عالية؛ إذ يبلغ طول هذه السكة حوالي 480 كيلومتراً، وسيتم تشغيل مشروع قطار الحرمين نهاية هذا 2017، وسيقوم بنقل 9 آلاف راكب في الساعة الواحدة، وستكون أسعار التذاكر رمزية وتنافسية وفي متناول الشريحة الأكبر لأفراد المجتمع، ويرجح أن تكون الأسعار بين 40 إلى 50 ريالاً.

مشروع دار الهجرة

يعتبر مشروع دار الهجرة، من أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها المدينة المنورة، وتبلغ مساحة موقع المشروع نحو مليون و600 ألف متر مربع، ويقع على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غربي المسجد النبوي الشريف.

ويضم المشروع الذي تبلغ تكلفته 55 مليار ريال، 100 برج إداري وسكني ليتسع عند اكتماله لما يزيد على 120 ألف نزيل موزعين على 40 ألف غرفة من درجة الأربعة والخمسة نجوم، كما يشمل غرفاً وأجنحة لرجال الأعمال، ويحتوي كل فندق على صالة واسعة للاستقبال وصالات للانتظار بطابع معماري فريد، بجانب المطاعم، والمقاهي ومراكز الأعمال لتلبية حاجات جميع النزلاء.

ويشتمل المشروع أيضاً على مسجد كبير يتسع لأكثر من 15 ألف مصلٍّ، ويضم المشروع أيضاً مستشفى تصل قدرته الاستيعابية لنحو 400 سرير، ويتوسط المشروع محطة نقل مركزية ومركز تجاري، وتؤمِّن المحطة نقل 84 ألف حاج من المسجد النبوي الشريف وإليه بواسطة محطة مترو ذات مسار مرتفع وحافلات ترددية.

مدينة المعرفة الاقتصادية

تقع مدينة المعرفة الاقتصادية داخل منطقة المدينة المنورة، حيث تبعد 5 كيلومترات فقط عن المسجد النبوي الشريف، و8 كيلومترات من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وتمتد على مسافة 3.5 كيلومتر على جانبي طريق الملك عبدالعزيز.

وتتضمن مدينة المعرفة فرص الاستثمار بقطاعات عديدة مثل: التعليم، الضيافة، السياحة، السكن، الرعاية الصحية، وقطاعات تجارية؛ لتلبي احتياجات سكان المدينة المنورة وعدد سكانها الأكثر من مليون نسمة، والزائرين والمقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين زائر سنوياً.

وسيشمل المشروع دار الجوار، المكون من مجمع فلل سكنية داخل حدود الحرم، ويضم 850 فيلا مجهزة بالخدمات، والمرافق الترفيهية، كما يحوي شققاً خدمية بمختلف الأحجام، وأبراجاً خدمية وسكنية مكونة من 20 طابقاً، وتحتوي على فنادق فئة أربعة نجوم، وشقق فندقية، ومكاتب، وقاعات مؤتمرات متعددة الاستخدام، وأسواق للبيع بالتجزئة بمفهوم جديد يستلهم عراقة التراث ومتعة التسوق في المدينة القديمة.