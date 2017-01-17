«شرطة الرياض» تلاحق صاحب تسجيل «سطو العائلات»

تواصل – الرياض:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه يجري تحديد هوية صاحب المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل المتضمن تَعَرُّض مجموعة من المواطنين للسطو أثناء تواجدهم في إحدى الاستراحات غرب العاصمة الرياض برفقة عائلاتهم، وذلك لتطبيق النظام بحقه.

وتابع الميمان في بيان أنه بمراجعة قيد البلاغات لم يتبين وجود بلاغ مماثل حتى تاريخه، مهيبا بالبُعد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.