5 نصائح طبية مهمة لسائقي الشاحنات على الطرق السريعة

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أظهرت دراسة حديثة، أجراها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية “NIOSH”، أن سائقي الشاحنات لمسافات طويلة أكثر عرضة بمرتين للسمنة من العاملين في القطاعات الأخرى.

وبيَّنت الدراسة التي نشرتها صحيفة مكة، أن 88% من أولئك السائقين لديهم عامل واحد للإصابة بالأمراض المزمنة مثل: عامل التدخين، وضغط الدم المرتفع، والسمنة.

وقدَّم المعهد حزمة من النصائح الصحية المهمة تتمثل في الآتي:

1 – احصل على كفايتك من الطعام الصحي، وخطط مسبقاً وحدد أماكن الطعام الصحي على الطريق، والفائدة من هذه الخطوة هو إعطاء الجسم الطاقة اللازمة على تأدية المهام اليومية بكل نشاط.

2 – مارس الرياضة بما يقارب 15 دقيقة كل يوم على الأقل، حيث تعتبر اللياقة البدنية من أهم العناصر لمثل هذه الأعمال التي قد تكون روتينية في أغلب الأحيان.

3 – كن اجتماعياً ولا تجعل حياتك خلف المقود فحسب، وبالتأكيد سيعود عليك هذا الشيء بالنفع كثيراً خصوصاً في المستقبل إذا ما كنت تبحث عن فرص وظيفية أفضل، حيث تعتبر العلاقات العنصر الأهم لمعرفة احتياجات سوق العمل.

4 – حاول، قدر الإمكان، الإقلاع عن التدخين فهو ليس ضاراً بصحتك فحسب بل يشتت انتباهك أثناء القيادة؛ ولأن المسافات الطويلة في الأغلب تكون مملة، قد لا تشعر بعدد السجائر التي تستهلكها يومياً؛ لذلك احرص على عدم حمل العديد منها كخطوة أولى للإقلاع عن التدخين.

5 – احصل على قسط وافر من النوم، يحتاج معظم البالغين لـ 7 – 9 ساعات يومياً من النوم.