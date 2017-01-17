«القصبي» يبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية مع 4 شركات عالمية

تواصل ـ واس:

التقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، رؤساء شركة هيولت باكرد (HP) لخدمات تقنية المعلومات، وشركة سيسكو (CSCO) لتقنية المعلومات، وشركة (ROCHE) للرعاية الطبية، وشركة (HILTON) للفنادق والمنتجعات السياحية.

وبحث معاليه خلال لقائه رئيس شركة (HP) الجهود الرامية لتوسيع نشاطات الشركة في المملكة، وتطوير برامج ومراكز تقنية، ومراكز أبحاث وتدريب، وتطوير القدرات التقنية الخدمية والتجهيزية للشباب من الجنسين.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على إرسال فريق بحث وتقصٍّ من الشركة للتعرف عن قرب على البيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المملكة، والتعاون مع الجامعات والمعاهد

في المجال البحثي، مع التأكيد على تقديم الدعم الحكومي للشركة لتسهيل عملها.

كما ناقش معالي وزير التجارة والاستثمار مع رئيس شركة سيسكو (CSCO) لتقنية المعلومات، سبل تطوير عمل الشركة في المملكة، والدور الذي ستقوم به في دعم قطاع تقنية المعلومات.

وبحث معاليه مع رئيس شركة (ROCHE) للرعاية الطبية، سبل تعزيز عمل الشركة في المملكة وإسهامها في تطوير القطاع الصحي، من خلال تدريب الكوادر على أحدث التقنيات الطبية والصحية، وفتح مراكز أبحاث طبية ومختبرات متطورة.

وفي لقائه مع رئيس شركة (HILTON)، ناقش الطرفان أوجه تطوير القطاع السياحي في المملكة، والدور المنتظر من الشركة في دعم القطاع السياحي من خلال تدريب الكوادر السعودية، وتطوير المناطق السياحية في المملكة.

وأكد الدكتور القصبي: أن هذه اللقاءات تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، وتعزيز الدور الاستثماري لهذه الشركات؛ انطلاقاً من التوجه الحكومي لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، وهو أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030.