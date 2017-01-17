قبل تنصيب «ترامب».. الذهب ينخفض

تواصل ـ وكالات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في وقت يتوقع فيه مستثمرون أن يُهدئ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأسواق؛ بعودته إلى تبني لهجة تصالحية في خطاب تنصيبه.

وقال محللون: إنه إذا عاد “ترامب” لنبرته المطمئنة التي تحدث بها في نوفمبر بعد انتخابه مباشرة؛ فلن تكون هناك حاجة كبيرة للجوء إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، حيث من المقرر أن يؤدي “ترامب” اليمين الدستورية الساعة 1700 بتوقيت “جرينتش”، بعد إغلاق الأسواق الأوروبية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1199.09 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 1100 بتوقيت “جرينتش”، بينما تراجع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1199.50 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.3% إلى 101.40، بحسب “رويترز”.