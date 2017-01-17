 بالصور.. أروع أودية العرضيات تُشوهه أيدي المُحتطبين | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. أروع أودية العرضيات تُشوهه أيدي المُحتطبين

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بالصور.. أروع أودية العرضيات تُشوهه أيدي المُحتطبين

تواصل – سلطان السهيمي:

يُعتبر وادي عنقان من أكبر الأودية بالعرضية الشمالية في محافظة العرضيات، ويوجد به كثير من المزارع، ويسكنه مربو الماشية والنحل.

وأوضح حسن محمود السهيمي ـ أحد السكان ـ لـ ” تواصل”: أن الوادي عبارة عن غابة كبيرة من الأشجار البرية: السدر، والسمر، والسلم، وغيرها، ويعيش في سفوح الجبال المحيطة بالوادي النمر العربي، والغزلان، والوبر، والحجل البري.

وأضاف السهيمي: أن الوادي يرتاده هواة الصيد والتنزه كثيراً، خصوصاً وادي عيبان أحد فروعه، وفيه تجري المياه وبه المناظر الخلابة.

ونقل السهيمي في ختام حديثه مُناشدة أهالي الوادي للمسؤولين بسرعة التدخل لحماية الوادي من عبث القناصين، ولصوص الحطب، وأعداء الطبيعة، الذين قال: إنهم يقومون بالاحتطاب الجائر، وقطع الأشجار الخضراء دون رقيب ولا حسيب، مضيفاً: الأهالي يأملون من الجهة المختصة أن تعمل لوحة تحذيرية، وتوظيف أحدهم للقيام بإبلاغ الجهات الحكومية حال وجود مثل تلك المخالفات.

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