قاتل المبتعث «النهدي» بأمريكا يرفض الترحيل الطوعي لمحاكمته

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رفض قاتل المبتعث حسين سعيد النهدي بجامعة “ويسكونسن- ستاوت” في الولايات المتحدة الأمريكية، الترحيل الطوعي من بلدته مينيابوليس إلى ويسكونسن، لمواجهة الاتهامات.

وقالت محطة تليفزيونية في ولاية مينيسوتا الأمريكية: إنّ جلسة ترحيل المتهم كولن أوسبرن، المعتقل الأسبوع الماضي والمحتجز حاليا حُدّدت لها تاريخ الثالث من فبراير المُقبل.

وأمر قاض في مينيسوتا خلال جلسة استماع قبل أيام، باستمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه بكفالة قدرها مليوني دولار نقدا على ذمة القضية لصلته بمقتل النهدي الذي توفي متأثرا بجراح في الرأس في 31 أكتوبر الماضي، والذي يواجه تُهم ارتكاب جريمة القتل والاعتداء الذي أدى إلى ضرر جسدي.