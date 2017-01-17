«الفالح»: «رؤية 2030» ستغير اقتصاد المملكة بشكل جذري

تواصل – سعود الخالد:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن رؤية المملكة 2030، تهدف لتغيير اقتصاد المملكة بشكل جذري للأفضل، في ظل الاستعداد الكامل لاستثمار المصادر الاقتصادية، ووجود بنية تحتية قوية تسمح لها باستقطاب أي تجارة واستثمار.

وأضاف الفالح، أن ما يساعد على النهضة أيضا، وجود قوة شبابية تسهم في دعم رؤية المملكة نحو تنوع استثماراتها النهضوية المستقبلية، بمثل ما ساعد النفط في بناء نهضةً شاملة.

يأتي هذا التأكيد في الاجتماع الذي عُقد اليوم في مدينة دافوس السويسرية، حيث عقدت جلسةً ضمن جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي شارك فيها كلاً من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، لمناقشة مسار رؤية المملكة 2030 .

وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، خلال الجلسة أن رؤية المملكة تعتمد على تغيير ارتباط الاقتصاد بالقطاع الحكومي والتركيز على القطاع الخاص، وأن خصخصة القطاعات سيساهم في نمو الأعمال الريادية بالمملكة اضافة إلى تواجد أعمال استراتيجية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جغرافية المملكة تساعدها على القوة التجارية بالمنطقة.

من جهته أوضح وزير المالية محمد الجدعان خلال الجلسة أن المملكة ركزت خلال 18 شهرًا الماضية على الاستخدام المطلق لجميع المصادر وأن المملكة ماضية نحو تحقيق أهداف 2030.

كما أوضح الجدعان، أن المملكة أصدرت كتاباً لبرنامج الجدوى الاقتصادية يوضح أبرز معالم اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن السياحة الدينية من خلال موسم الحج والعمرة والزيارات للحرمين الشريفين هي أهم مصادر الدخل التي يمكن الاستثمار فيها.