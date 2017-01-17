10 طرق طبيعية لعلاج نزيف الأنف

تواصل – وكالات:

ينصح الأطباء بضرورة التحلي بالهدوء، عندما يصاب الأطفال بنزيف في الأنف، أثناء اللعب واللهو؛ لأن الحالة غالباً لا تكون خطيرة، ولا تستدعي الفزع، ويوجه الأطباء الوالدين لـ10 طرق منزلية طبيعية لوقف وعلاج نزيف الأنف كالتالي:

1 – الضغط بلطف على جانبي الأنف من الأعلى لمحاولة إيقاف النزيف.

2 – استخدام الماء البارد، ووضع بعض منه على الرأس والوجه، وإن كان ذلك ممكناً ضع قطعة من الثلج فوق الأنف.

3 – مسح الأنف بقطنة معقمة مغمسة بخل التفاح من الخارج ومن مداخله.

4 – استخدم مقداراً صغيراً من الفازلين، وضعه عند مداخل الأنف، قبل النزيف أي باستمرار، لتجنب الجفاف، وحتى عند الإصابة بالنزيف ضع قليلاً منه عند مداخل الأنف؛ لتمنع حدوث جروح.

5 – طحن قليل من الريحان مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ومحاولة استنشاق المزيج جيداً.

6 – عمل تبخيرة باردة، باستخدام قليل من الملح وعصير الليمون مع الماء البارد.

7 – فتح بصلة كبيرة طازجة والتنشق منها بقدر الاستطاعة.

8 – طحن قليل من أوراق الكزبرة الطازجة، ومزجها بملعقة من عصير الليمون ومحاولة استنشاقها.

9 – وضع قليل من العسل عند مداخل الأنف.

10 – إحضار قليل من أوراق نبات القرّاص وطحنها، ومزجها بقليل من العسل ودهن مداخل الأنف بها.