قبل رميه.. تعرف على 5 فوائد مذهلة لقشر الموز

تواصل ـ وكالات:

أثبتت دراسات حديثة، أن لقشر الموز العديد من الفوائد؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، بجانب كميات من الزيوت الطبيعية، ووجد الباحثون أن قشر الموز يمكن الاستفادة منه في الآتي:

1ـ منظف طبيعي للأسنان، حيث يخلصك من البقع الصفراء الناتجة عن الشاي والقهوة، فالأمر لا يستغرق سوى دقيقة واحدة يومياً لمدة أسبوع.

2ـ يعالج خدوش الأحذية، فقط عليك ترميم خدوش حذائك المفضل باستخدام قشر الموز، فهي تحافظ على الجلد وتطيل من عمره.

3 ـ يخلص من البثور، وحَبّ الشباب، والتجعايد، ما عليك سوى تدليك البشرة بقشر الموز، حيث يساعد على التخلص من المشكلات، ويعمل على شفائها سريعاً، فقشر الموز علاج طبيعي لحَبّ الشباب والبثور، فقط عليك تدليك البشرة به لمدة 5 دقائق.

4 ـ يستخدم كسماد طبيعي، فهو سريع التحلل وغني بالمواد الطبيعية المفيدة للنباتات مثل البوتاسيوم، والفوسفات؛ لذا عليك وضعه في الماء المستخدم لسقايتها.

5 – مسكن لآلام العظام أو الكدمات، فقط عليك ربط قشر الموز حول مكان الألم لمدة 30 دقيقة، أو حتى يزول الألم، فقشر الموز يحتوي على نسب عالية من الزيوت التي تخفف الألم.