 غزة.. بدء تشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر | صحيفة تواصل الالكترونية

غزة.. بدء تشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر

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غزة.. بدء تشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر

تواصل – وكالات:

افتتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من أكبر محطة لتحلية مياه البحر في قطاع غزة التي تبلغ كلفتها الإجمالية 20 مليون دولار بتمويل أوروبي.

وقدم الاتحاد الأوروبي دعماً للمشروع بقيمة 10 ملايين يورو للمرحلة الأولى التي تم تدشين العمل فيها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب مدير منطقة الجنوب في المفوضية الأوروبية، مايكل كولر.

وأضاف كولر، خلال حفل التدشين أن: “هذه المرحلة ستوفر على الفور المياه النقية لنحو 75 ألف مواطن في قطاع غزة”، مؤكداً أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في منتصف 2019.

وقالت ممثلة منظمة اليونيسيف، جوني كونجي، التي نفذت المشروع خلال الحفل إن: “الاتحاد الأوروبي سيمول كذلك المرحلة الثانية من المشروع بقيمة 10 ملايين أخرى”.

وتابعت أنه: “بالانتهاء من المشروع ستنتج المحطة 12 ألف لتر مكعب من المياه الصالحة للاستخدام البشري، وستخدم نحو 150 ألف شخص في القطاع من بينهم 75 ألف طفل”.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في 2012 من أن المياه الجوفية في القطاع ستصبح غير صالحة للاستعمال بنهاية 2016، وأن الأضرار الناجمة عن ذلك ستصبح لا رجعة عنها بحلول 2020.

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