6 نصائح لتأمين الأطفال وحمايتهم داخل السيارة

تواصل – وكالات:

يقصر العديد من الآباء والأهل في تأمين أطفالهم أثناء اصطحابهم بالسيارة؛ مما يجعلهم أكثر عرضة للصدمات والمخاطر؛ ولذلك يقدم الخبراء مجموعة من النصائح التي تزيد من الوعي والحرص على الأطفال، وتجعل من ركوبهم السيارة أكثر أماناً.

1 – عود أطفالك عدم اللعب بمفاتيح النوافذ، وللتنويه تحمل بعض السيارات زراً مخصصاً لقفل النوافذ سيفيدك كثيراً.

2 – لا تترك الأطفال وحدهم في السيارة تحت أي ظرف، ويفضل اصطحابهم معك في حالة قمت بالنزول.

3 – علم طفلك عدم الوقوف على مسند باب الراكب؛ تفادياً لأي عملية فتح للباب، ولو من دون قصد.

4 – ضع أطفالك في مقاعد السلامة المخصصة للأطفال، وتأكد من ربط حزام الأمان لهم بإحكام، ويمكنك قراءة بعض النصائح المهمة المتعلقة بكرسي الأطفال.

5 – تأكد من أن يدي ورجلي ورأس طفلك بعيدة عن النافذة عند فتحها، أو إغلاقها؛ لتفادي حدوث إصابات أو حالة اختناق.

6 – لا تترك مفتاح السيارة في المحرك عندما تغادر السيارة.