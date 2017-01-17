المملكة تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا

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دعا مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يقضي بانسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا بمن فيها المقاتلون الإرهابيون الأجانب وقوات حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية وقوات الحرس الثوري الإيراني.

وأكد “المعلمي” خلال جلسة في مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، حرص المملكة على الاستمرار في المشاركة في كل الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في سوريا، مطالباً بإفساح المجال أمام الشعب السوري ليقرر مصيره السياسي وفق إرادته الحرة المستقلة، بحسب “الحياة”.

وشدد مندوب المملكة على أهمية قرار الجمعية العامة ٢٠٣ الصادر الشهر الماضي في شأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والقرار في شأن ضرورة إنشاء آلية تهدف إلى جمع الأدلة والقرائن وتوثيق المعلومات التي يمكن الإفادة منها في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وحث “المعلمي” على الإسراع في تنفيذ هذين القرارين وجميع القرارات الدولية الصادرة في الشأن السوري، وخصوصاً ما يتعلق بفتح الطرق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون قيد أو شرط، وإنهاء سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها السلطات السورية تجاه شعبها.