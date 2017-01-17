وفاة عامل اختناقاً وإصابة آخر داخل «خزان أرضي» بحائل

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تُوفي عامل وأُصيب آخر، اليوم الخميس، بعد تعرضهما للاختناق داخل خزان أرضي، عندما كانا يحاولان سحب المياه منه باستخدام مواتير الديزل.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أنه تم تلقي بلاغ باختناق عاملين داخل خزان أرضي في عمارة تحت الإنشاء بحي الوادي عندما كانا يحاولان سحب المياه من الخزان مستخدمين موتور شفط المياه يعمل بالديزل.

وأضاف أن الاختناق حدث نتيجة استنشاق غاز الكربون السام؛ ليتم إخراجهما من قبل فرق الإنقاذ ونقلهما إلى المستشفى؛ لكن تُوفي أحدهما لحظة وصوله، فيما لا يزال الآخر يتلقى العلاج في حالة حرجة.

وعبَّر “الحربي” عن تعازيه لذوي المُتوفى، سائلاً المولى له الرحمة والمغفرة، وعن تمنياته للمُصاب بالشفاء العاجل، كما نبه متحدث الدفاع المدني أصحاب المهن والمؤسسات إلى ضرورة توعية العمال بأضرار استخدام مواتير شفط المياه في مواقع مغلقة، والتعرض المباشر للنواتج الكربونية التي تؤدي إلى الاختناق وفقدان الوعي.